Мэрию Парижа закидали дохлыми крысами

Сотрудники санитарных служб Парижа в знак протеста против пенсионной реформы в четверг, 6 апреля, закидали мэрию французской столицы трупами крыс, – сообщает телеканал BFM TV.

В сюжете телеканала говорится: «К протестам во Франции добавились дохлые крысы. Сотрудники санитарных служб закидали грызунами мэрию Парижа. Людям, которые заботятся о чистоте Парижа, приходится контактировать с крысами каждый день. Этим актом они продемонстрировали осуждение того, как им приходится работать в очень трудных условиях, с очень серьезными последствиями для их здоровья. Эта акции призвана показать, что происходит каждый день, и сказать, что работать еще два года в таких условиях – невозможно».

Отметим, что в МВД Франции сообщили, что сегодня на улицы городов вышли около 570 тыс. протестующих.

Париж, Иван Бабурин

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