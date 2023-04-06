Участники СВО смогут бесплатно получать дополнительное профобразование

Председатель правительства России Михаил Мишустин на дополнительной встрече с депутатами Госдумы в четверг, 6 апреля, заявил, что министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления о предоставлении участникам СВО и членам их семей возможности бесплатно получить дополнительное профобразование, – сообщают СМИ.

Глава российского кабмина, в частности, сказал: «Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения, в частности, в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая как раз участников специальной военной операции. Это федеральная программа содействия занятости и национальный проект «Демография». Для граждан, которые участвуют в специальной военной операции, для членов их семей, включая членов семей погибших, по поручению президента, будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование».

«С точки зрения того, как мы отреагировали на вопросы, на наказы депутатов после отчета правительства в Государственной думе, хочу сказать, что они все поставлены на особый контроль в правительстве. Мы занимаемся в буквальном смысле слова отработкой каждого вопроса, который был задан», – отметил также Михаил Мишустин в ходе дополнительной встречи с депутатами Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

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