Глава ХАМАС призвал палестинцев к «единству и сопротивлению»

Глава политбюро организации ХАМАС Исмаил Хания в четверг, 6 апреля, в Бейруте на встрече представителей руководства различных палестинских фракций, призвал к «единству и сопротивлению», – сообщают израильские СМИ.

В ходе своего выступления Хания сказал: «Оккупационное правительство несет ответственность за варварское нападение на Аль-Аксу (мечеть в Иерусалиме,– прим.ред.) и верующих. Палестинцы не сидят сложа руки перед лицом этой агрессии... Единство и сопротивление – путь к победе и поражению сионистского проекта!»

Бейрут, Иван Бабурин

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