Израильский премьер заявил, что внутренние разногласия не помешают ответить врагам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом заседания военно-политического кабинета вечером в четверг, 6 апреля, заявил, что внутренние споры не помешают Израилю действовать против его врагов, по этому вопросу нет в Израиле никаких разногласий, – сообщают израильские СМИ.

Выступая перед журналистами, глава израильского правительства сказал: «Наши враги не должны заблуждаться, что внутренние дебаты в Израиле не помешают нам действовать против них в любом месте и в любое время, когда это потребуется».

«Израиль не заинтересован в изменении статус-кво на Храмовой горе и работает над нормализацией ситуации. Мы будем решительно действовать против экстремистов, прибегающих к насилию. Что касается событий на различных фронтах – наши враги заплатят за каждый акт агрессии», – подчеркнул Нетаньяху

Тель-Авив, Иван Бабурин

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