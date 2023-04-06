ДНР перешла на принцип административно-территориального устройства России

Врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг, 6 марта, подписал закон о переходе Донецкой Народной Республики на принцип административно-территориального устройства России, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы главы ДНР, говорится, что согласно принятому Народным Советом ДНР 31 марта и подписанному временно исполняющим обязанности главы ДНР 6 апреля закону «Об административно-территориальном устройстве ДНР». …Городом признается поселение, в котором проживает не менее 8 тысяч человек, а городом республиканского значения не менее 20 тысяч».

«Народный Совет ДНР законом «Об административно-территориальном устройстве получил право образования, объединения, разделения, преобразования, упразднения, наименования и переименования городов, районов и других поселений, а также установления и изменения их границ. При этом право внесения инициатив получили глава ДНР и муниципалитеты», – сообщили в пресс-службе Пушилина.

В новом законе ДНР отмечается также, что «новое территориальное устройство будет учитывать исторически сложившуюся систему расселения и тенденций ее развития, необходимость оптимизации системы госуправления и местного самоуправления, сбалансированного развития территорий, мнение жителей».

Донецк, Иван Бабурин

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