Израильская авиация наносит удары по сектору Газа

Самолеты израильских ВВС в ночь с четверга на пятницу, 7 апреля, атакуют объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, – передает телеканал Al Hatadh.

В сообщении телеканала говорится, что на территории палестинского сектора Газа слышны многочисленные взрывы. Израильская авиация наносит удары по северным и центральным районам сектора.

В свою очередь, в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля ЦАХАЛ появилось сообщение: «Первоначальный отчет: ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. Подробности далее».

Израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщают о взрывах в районе Хан-Юниса и города Газы, а также о том, что израильские военные самолеты атаковали объект ХАМАСа «Салах ад-Дин» и нанесли удары по северу палестинского анклава.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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