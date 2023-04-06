КНР: Запад не может давать указаний Китаю

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю по ситуации на Украине, – сообщают в пятницу, 7 апреля, «Известия».

Комментируя обвинения Запада в поддержке Китаем России в конфликте на Украине, в интервью газете китайский дипломат сказал: «Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него. С начала кризиса КНР последовательно выдвинула «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления», а также документ «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса», активно продвигая его разрешение путем диалога и переговоров».

«У Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и уж тем более не подливает масла в огонь, не улучает момента, чтобы получить выгоду. То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам. Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости», – подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Следует отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews в четверг, 6 апреля, заявил, что руководство Китая желает выглядеть в глазах международного сообщества сторонниками мира на Украине, одновременно с этим оказывая поддержку России.

«Китай хочет, чтобы его считали сторонником мира, и в то же время он продолжает поддерживать Россию различными способами, риторически отстаивая свою точку зрения в международных институтах. И, как мы уже говорили несколько недель назад, даже рассматривает возможность предоставления России летальной помощи», – сказал глава американской дипломатии.

Москва, Иван Бабурин

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