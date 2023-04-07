Эрдоган призвал исламский мир объединиться против «бесчеловечных нападений» Израиля в Палестине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси в пятницу, 7 апреля, заявил о важности единства исламского мира на фоне разгорающегося палестино-израильского конфликта, – сообщают турецкие СМИ.

В сообщении Управления коммуникаций президент Турции говорится, что «в ходе обсуждения отношений между Турцией и Ираном, а также региональных событий, включая нападения на мечеть Аль-Акса, президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламский мир объединиться против усиливающихся бесчеловечных нападений Израиля в Палестине».

«Нужно объединить совместные усилия по защите статуса святых мест на международных платформах, особенно в Организации исламского сотрудничества и ООН. Важно продемонстрировать это единство и перед лицом недавних актов сожжения Корана в различных европейских городах, особенно перед посольствами Турции», – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара, Иван Бабурин

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