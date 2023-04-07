Байден на год продлил антироссийские санкции

Президент США Джо Байден в пятницу, 7 апреля, уведомил американских законодателей о продлении на год действия исполнительного указа, предполагающего введение новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц за «вредоносную зарубежную деятельность» Москвы, – сообщают СМИ.

В документе за подписью Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, в частности, говорится: «В соответствии с разделом 202d Закона о чрезвычайном положении в стране, я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение, введенное в соответствии с Исполнительным указом 14024. Продление действия указа связано с вредоносной деятельностью правительств России, которая представляет необыкновенную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, а также в связи с тем, что Россия нарушала устоявшиеся принципы международного права, включая территориальную целостность государств».

«Россия прилагала усилия по препятствованию проведению свободных и честных демократических выборов и подрыву демократических институтов на территории США, их союзников и партнеров, а также участвовала во вредоносной кибернетической деятельности, направленной против США, их союзников и партнеров», – говорится также в указе Джо Байдена.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»