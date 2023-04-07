Путин поручил подготовить материалы о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, а также действующего киевского режима

Президент России Владимир Путин поручил для формирования устойчивой гражданской позиции среди молодежи подготовить информационные материалы о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, а также действующего на территории Украины современного киевского режима.

В документе, опубликованном в пятницу, 7 апреля на сайте Кремля, говорится, что до 30 июня 2023 минкультуры России совместно с минцифры должны «обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодежи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооруженного переворота в 2014 году».

Ответственными за исполнение поручения президента РФ назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Москва, Иван Бабурин

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