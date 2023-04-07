Инсценировавший свое убийство бывший российский журналист Бабченко* признан иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 7 апреля, внесло в реестр иноагентов проживающего на Украине бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко*.

В сообщении, размещенном на сайте министрества, говорится: «А. А. Бабченко* осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации».

Следует напомнить, что 29 мая 2018 года появилась информация об «убийстве» у дверей своей квартиры в Киеве бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже украинскими властями было объявлено, что это была спецоперация Службы безопасности Украины с целью задержания организатора «преступления».

Кроме Бабченко в реестр иноагентов также внесено ООО «Хроникер»*, учрежденное иноагентом Владимиром Рувинским*.

* Физлицо и организация признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

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