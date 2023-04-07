Поправки об ужесточении наказаний за терроризм и диверсии внесены в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в пятницу, 7 апреля, сообщил, что на рассмотрение парламента внесены поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении наказания за диверсии и международный терроризм, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канаел Пискарев написал: «По статье 281 «Диверсия» предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет)».

Кроме того, депутат сообщил, что на рассмотрение парламента также внесены поправки об ужесточении ответственности за терроризм.

«По статье 361 «Акт международного терроризма» наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас – от 10 лет). Также предлагается ужесточить наказание и по другим статьям, связанным с ответственностью за терроризм. В частности, ужесточить наказание по статье 205 УК РФ «Террористический акт» вплоть до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15 лет), по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности» – максимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм предлагается сделать от 7 лет лишения свободы (сейчас от 5 лет). По статье 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем» участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет)», – написал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Москва, Иван Бабурин

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