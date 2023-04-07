Канадскому послу заявлен решительный протест за поддержку постпредом его страны теракта против Владлена Татарского

МИД России в пятницу, 7 декабря, вызвал советника-посланника Канады Брайона Эбеля и заявил решительный протест в связи с высказываниями канадского постпреда при ООН Роберта Рэя, в которых он поддержал теракт совершенный против российского военкора Владлена Татарского.

В сообщении для СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России говорится: «Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Б.Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р.Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (М.Ю.Фомина) террористический акт».

«Занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными пострадавшими, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера», – подчеркнули в российском МИДе.

Отметим, что ранее постоянный представитель Канады при ООН Роберт Рэй на своей странице в одной из соцсетей написал, что погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге Владлен Татарский был «не журналистом, а ярым пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию».

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга в результате теракта был убит военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), а также ранения разной степени тяжести получили 40 человек.

Москва, Иван Бабурин

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