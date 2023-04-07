Путин поручил вернуть в школьную программу по литературе советских писателей

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, состоявшейся 18 января 2023 года, дал поручение вернуть произведения советских писателей в федеральные общеобразовательные программы.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Минпросвещения России рассмотреть вопрос о включении созданных советскими писателями художественных литературных произведений, формирующих историческое сознание молодого поколения, в федеральные основные общеобразовательные программы (федеральные рабочие программы по учебным предметам «Литературное чтение» и «Литература», федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы)».

Ответственным за исполнение поручения главы государства назначен глава минпросвещения Сергей Кравцов, срок доклада обозначен – до 31 августа 2023 года.

Москва, Иван Бабурин

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