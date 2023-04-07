Минобороны РФ: Режим Зеленского готовит масштабную провокацию в Сумской области

Министерство обороны РФ в ночь на субботу, 8 апреля, сообщило, что офис Зеленского готовит масштабную провокацию, направленную на дискредитацию России на международной арене.

В сообщении, распространенном российским оборонным ведомством говорится: «По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене».

«В целях отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований, киевским режимом спланировано проведение специальной информационной акции. Для ее реализации в течение последних двух недель в населенном пункте Ахтырка Сумской области подготовлен якобы участок «передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками. На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения «российскими» артиллерийскими боеприпасами, снаряженными «отравляющими веществами», – сообщили в минобороны.

Российские военные также сообщили, что «киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы «применение российскими вооруженными силами «химического оружия». Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия», а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град»

«По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны», – заявили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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