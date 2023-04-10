Небензя обвинил США в нарушении международных норм в сфере поставок вооружений Киеву через третьи страны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 10 апреля, заявил, что США и их союзники заставляют третьи страны нарушать международные нормы в сфере поставок вооружений в интересах киевского режима, – сообщают СМИ

В своем выступлении Небензя сказал: «Скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны еще более искажают картину потоков оружия в мире и снижают транспарентность в этой сфере. К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их. США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву».

«Россия неоднократно созывала заседания СБ ООН по поводу опасных последствий «накачки» киевского режима вооружениями, которые наглядно иллюстрируют риски нарушения взятых на себя обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения. … Последовательное нарушение двусторонних договоренностей, включающие в себя запрет на реэкспорт или производство для поставок третьим странам вооружений без разрешения страны-поставщика оружия или технологий, идут в разрез с основополагающими практиками в области поставок продукции военного назначения», – отметил российский постпред.

Василий Небензя также напомнил, что «30 ноября 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил о возобновлении производства боевых систем советской разработки на предприятиях восточноевропейских государств, в то время как межправительственные соглашения с этими странами предусматривали обязательства не поставлять производимую продукцию без письменного согласия СССР или России как его продолжателя. Подобные действия являются прямым нарушением основополагающих международных норм в области контроля над обычными вооружениями вне зависимости от того, какими целями они объясняются».

«Вопросы контроля за поставками обычных вооружений и продукции военного назначения приобретают в последнее время особую актуальность. Риски, связанные с их бесконтрольным «расползанием» и попаданием через «черный рынок» в руки преступников и террористов растут в геометрической прогрессии», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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