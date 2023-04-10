Госдума рассмотрит проект заявления о репрессиях киевского режима в отношении канонической православной церкви

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий в понедельник, 10 апреля, заявил, что на рассмотрение Нижней палаты парламента внесен проект заявления о репрессиях Киева против канонической УПЦ, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Слуцкий сказал: «Проект заявления Государственной думы о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви внесен в Госдуму».

В документе, который будет рассматривать Госдума, в частности, говорится: «Депутаты Государственной думы разделяют чувства негодования и крайнего возмущения миллионов христиан всего мира в связи с многочисленными фактами, свидетельствующими о последовательной политике постмайданных властей Украины, направленной на полное уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Депутаты выражают поддержку украинским братьям и сестрам, на глазах которых совершается попытка уничтожения канонического православия на Украине, и восторгаются стойкостью и мужеством людей, противостоящих идейным наследникам нацистских богоборцев».

«Кульминацией преступной политики стало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенное в действие указом президента Украины 1 декабря 2022 года. Руководствуясь этим дискриминационным указом, киевские власти предприняли, по всей видимости, решающую атаку на УПЦ, намереваясь захватить ее главную святыню – Киево-Печерскую лавру, монастырь, существующий с XI века и являющийся родоначальником общей духовной традиции русского, белорусского и украинского народов. Уголовное преследование и арест настоятеля лавры митрополита Павла, самоотверженно отстаивающего права последователей истинно православной веры на Украине, стали апофеозом циничного попрания морали, чести и совести, основополагающих прав и свобод человека», – подчеркивается в документе.

Также в заявлении говорится следующее: «Депутаты Государственной думы заявляют, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима В. Зеленского, а также потребовать от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ, неукоснительно соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства».

Москва, Иван Бабурин

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