Нетаньяху вернул отправленного в отставку министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальной пресс-конференции в министерстве обороны в Тель-Авиве в понедельник, 10 апреля, – заявил, что ранее отправленный в отставку министр обороны останется на своем месте, – сообщают израильские СМИ.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «Министр обороны Йоав Галант останется на своем посту. Мы действуем вместе. Между нами были разногласия, даже серьезные разногласия. Но я принял решение оставить разногласия позади».

Следует отметить, что ранее сегодня экс-министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что на пресс-конференции Нетаньяху рядом с ним должен стоять отправленный им ранее в отставку министр обороны Галант.

В своем микроблоге в Twitter Ганц написал: «Во время заявления, которое сделает сегодня глава правительства, рядом с ним должен стоять министр обороны Галант. Это правильный момент, чтобы объявить, что его отставка больше неактуальна. Израиль вынужден противостоять серьезным угрозам в области безопасности. Ему необходима всенародная поддержка. Нельзя, чтобы политика превалировала над безопасностью Израиля».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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