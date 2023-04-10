Госдеп ничего не знает о нападениях на УПЦ на Украине

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в понедельник, 10 апреля, заявил, что ему ничего не известно о нападениях киевского режима на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ) на Украине.

Отвечая на соответствующий вопрос, Пател сказал: «Я не видел таких сообщений и не могу ничего об этом сказать, но готов к этому вопросу вернуться позже».

Вашингтон, Иван Бабурин

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