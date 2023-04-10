Нетаньяху отверг информацию о предоставлении Киеву летальных вооружений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник, 10 апреля, заявил, что его правительство не принимало решений о поставках летальных вооружений на Украину, – сообщают СМИ.

Комментируя журналистские материалы об утечке секретных документов Пентагона, связанные с возможной поставкой Израилем летального оружия Украине, Нетаньяху сказал: «Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили им помогать в гуманитарных вопросах, в делах гражданской обороны «Цева Адом» (система предупреждения о ракетной атаке)... но ни предыдущее правительство, ни мое правительство не принимало решений о летальном вооружении. Правительство Израиля продолжает ограничиваться поставками гуманитарной помощи».

Следует напомнить, что накануне издание The New York Times и телеканал CNN сообщили, что в одном из секретных документов Пентагона под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что «в случае предполагаемого ухудшения отношений с Россией под усиленным давлением США Тель-Авив может рассмотреть возможность предоставления Киеву летальной помощи».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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