В Госдепе заявили, что американского журналиста задержали в Екатеринбурге за шпионаж незаконно

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател в понедельник, 10 апреля, заявил, что корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в России за шпионаж получил статус «незаконно удерживаемого», – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении представителя Госдепа, в частности, говорится: «Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение относительно того, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России. Журналистика – это не преступление. Правительство США предоставит всю надлежащую поддержку Гершковичу и его семье. Мы призываем к немедленному освобождению Гершковича. Мы также призываем Россию освободить незаконно удерживаемого Пола Уилана».

Следует отметить, что после признания Госдепом гражданина США, арестованного за рубежом, незаконно удерживаемым, власти Соединенных Штатов получают дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения. Это дает ведомству полномочия «создавать дипломатические коалиции, наращивать давление в прессе и добиваться регулярного консульского доступа».

Напомним, что 30 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что «при попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге. Задержанный, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Вашингтон, Иван Бабурин

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