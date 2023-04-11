Байден назвал незаконным задержание в Екатеринбурге американского журналиста за шпионаж

Президент США Джо Байден на брифинге перед отлетом с базы Эндрюс в Северную Ирландию во вторник, 11 апреля, заявил, что задержание в Екатеринбурге за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича является незаконным, – сообщают СМИ.

«Мы ясно даем понять, что происходящее – полностью незаконно. Мы об этом объявили, и это меняет положение дел. Я пытался созвониться с семьей задержанного журналиста, но сделать это не удалось. Я еще попытаюсь связаться с ними уже с борта самолета».

Напомним, что накануне Госдеп США распространил заявление заместителя руководителя пресс-службы Веданта Патела, в котором говорилось, что американское внешнеполитическое ведомство считает Гершковича незаконно удерживаемым в России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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