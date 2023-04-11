Туристам и евреям запретили подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме

Премьер-министр, министр обороны и министр национальной безопасности Израиля по итогам совещания с руководителями служб безопасности, посвященного ситуации в Израиле, в частности, на Храмовой горе в Иерусалиме, во вторник, 11 апреля, приняли решение запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана, – сообщают израильские СМИ.

Согласно сообщению пресс-службы канцелярии главы израильского правительства, «по единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы ШАБАКа (Общая служба безопасности Израиля, занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности) и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана».

«Премьер-министр и министры поручили задействовать все необходимые оперативные силы для защиты молящихся у Стены Плача, а также ведущих к ней дорог», – сообщили также в пресс-службе главы израильского кабинета министров.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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