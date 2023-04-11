Канада передаст Киеву тысячи автоматов, пулеметов и миллионы патронов к ним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Торонто во вторник, 11 апреля, заявил, что его страна направит Киеву новый пакет военной помощи, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия местными телеканалами.

В ходе своего выступления Трюдо сказал: «Сегодня мы объявляем, что направим еще больше оружия. Мы отправим 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн. патронов».

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сегодня сообщил, что обсудил с канадским коллегой Мелани Жоли пути ускорения помощи в обеспечении безопасности Украины и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

В своем микроблоге в Twitter Кулеба написал: «В ходе нашего сегодняшнего разговора мы с @MelanieJoly обсудили пути ускорения помощи Канады в обеспечении безопасности Украины и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Я благодарен Канаде за поддержку Украины».

Торонто, Иван Бабурин

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