США и НАТО перебросят в Германию более ста военных самолетов

В минобороны ФРГ сообщили, что НАТО и Соединенные Штаты в рамках крупнейших в истории альянса учений «Air Defender 23» (Воздушная оборона), перебросят в Германию более ста военных самолетов различных типов, – передает, во вторник, 11 апреля, немецкий портал 24RHEIN.de.

В публикации портала со ссылкой на источник в оборонном ведомстве ФРГ говорится: «США в Германию перебросят около ста самолетов – от самого современного истребителя F-35 до летающего танкера-заправщика. Всего в самых крупномасштабных за всю историю НАТО учениях»Air Defender 23», проведение которых запланировано в период с 12 по 23 июня, будет задействовано около 220 самолетов разных стран НАТО, 64 из которых будут немецкие. Кроме этого, в учениях примут участие около десяти тысяч военнослужащих из 24 стран-членов НАТО».

«Сценарий учений предусматривает отработку сценария по применению «пункта 5» Устава НАТО. ФРГ отводится роль европейского узла коллективной обороны. В ходе учений будут отрабатываться совместные действия ВВС стран НАТО в условиях возникновения кризисной ситуации», – сообщил собеседник портала 24RHEIN.de.

Берлин, Иван Бабурин

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