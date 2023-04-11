В США признались, что мечтают о закрытии российских СМИ по всему миру

Специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Джеймс Рубин заявил, что Соединенные Штаты мечтают закрыть все российские СМИ по всему миру, – передает во вторник, 11 апреля, телеканал Russia Today-Balkan._

Комментируя открытие редакции телеканала RT в Сербии, представитель американской дипломатии сказал: «Мы бы не хотели видеть Russia Today или другие российские СМИ, где бы то ни было. Мы хотим, чтобы они были закрыты».

Белград, Иван Бабурин

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