Российские военные взяли под контроль все административные здания Артемовска и улучшают позиции на ряде направлений

Врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин вечеров во вторник, 11 апреля, заявил, что российские войска контролируют все административные здания Артемовска (Бахмута) и улучшают свои позиции на угледарском, марьинском и горловском направлениях, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала Пушилин сказал: «Все административные здания уже находятся под контролем наших подразделений. Украинские военные все еще остаются на западе города. Там, где они сейчас еще закрепились, ситуация следующая – у тех подразделений нет никакого выбора, кроме как идти вперед и сдаваться в плен. Назад пути нет, потому что там работают заградотряды. Сейчас в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, активные действия разворачиваются в районе железной дороги».

Также лидер ДНР сообщил об улучшении позиций российских подразделений на угледарском и марьинском направлениях.

«Если брать марьинское направление, то здесь ситуация развивается более динамично и здесь можно говорить об очень серьезных улучшениях позиций. Есть небольшое улучшение позиций российских войск на угледарском направлении и серьезные улучшения на авдеевском направлении с учетом продвижения подразделений с разных сторон населенного пункта. На горловском направлении продвижение подразделений для нас в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи», – сказал Денис Пушилин.

Донецк, Иван Бабурин

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