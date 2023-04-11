США перебросят в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время официального визита в США на пресс-конференции после встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис во вторник, 11 апреля, заявил, что она пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч американских военных, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ польский премьер сказал: «Я очень рад, что госпожа вице-президент заявила не только о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения. В Польше создаются условия для переброски американских солдат из других регионов Европы. Солдат можно быстро перебросить с американских баз. Соединенные Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч готовых к бою солдат, из них сейчас в Польше более 10 тысяч. Но главное сегодня – это техника».

Следует отметить, что Моравецкий с официальным визитом пробудет в США с 11 по 13 апреля. У премьер-министра Польши запланированы переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда.

Вашингтон, Иван Бабурин

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