Россия произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны России сообщило, что боевой расчет ракетных войск стратегического назначения (РВСН) во вторник, 11 апреля, успешно провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

В сообщении, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства, говорится: «Одиннадцатого апреля 2023 года с государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с целью испытания перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет».

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», -отметили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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