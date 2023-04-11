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Среда, 12 апреля 2023, 02:14 мск

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Россия произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Скриншот видео Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что боевой расчет ракетных войск стратегического назначения (РВСН) во вторник, 11 апреля, успешно провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

В сообщении, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства, говорится: «Одиннадцатого апреля 2023 года с государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с целью испытания перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет».

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», -отметили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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