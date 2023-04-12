Сербия опровергла сообщения о поставке оружия Украине

Сербия подтвердила отказ продавать оружие Украине или России. Сербский министр обороны Милош Вучевич назвал ложью сообщения о готовности Белграда отправить вооружения в Киев.

«Более 10 раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», – цитирует министра ТАСС.

Политик почеркнул, что страна будет и впредь придерживаться такой политики, а сербское оружие может попасть к конфликтующим сторонам только «каким-то волшебным способом».

Агентство Reuters нашло в утекших секретных документах Пентагона диаграмму, показавшую ответы правительств 38 стран Европы на вопросы о готовности оказать военную поддержку Киеву. Только Австрия и Мальта полностью отрицали возможность поставок оружия на Украину.

Сербские власти отказались проводить обучение украинских военных, но признали возможность и политическую волю для поставки оружия на Украину, якобы следует из документа.

Белград, Наталья Рязанова

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