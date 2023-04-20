Президент Никарагуа назвал НАТО «международным террористическим оркестром»

США являются дирижером «международного террористического оркестра», который называется НАТО. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.
«НАТО окружает Россию еще большим количеством оружия и военных баз. США дирижируют международным террористическим оркестром», – сказал глава государства в послании к народу Никарагуа.
По его словам, весь мир страдает из-за конфликта на Украине. Третья мировая война уже идет, так как США и Европа используют Украину, чтобы избавиться от России.
Украинский кризис обсуждался во время встречи Ортеги и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «В первую очередь мы, конечно, говорили о мире. Российская Федерация ведет бой за мир, он [бой] не против народа, он против фашистов», – подчеркнул лидер Никарагуа.
Манагуа, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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