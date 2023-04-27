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Четверг, 27 апреля 2023, 17:48 мск

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Путин: Россия увеличит объемы пассажирских авиаперевозок в Турцию

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции в режиме видеоконференции заявил, что РФ и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский лидер сказал: «С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан. В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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