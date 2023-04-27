Санду и Кулеба обсудили, как быстрее войти в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 27 апреля, обсудили возможности взаимной поддержки для скорейшего вступления в Евросоюз, – передают молдавские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Майи Санду, в частн6ости, говорится: «Стороны обсудили положение дел на Украине и региональные вызовы в вопросах безопасности. Президент Санду выступила с поддержкой мирного плана для Киева. Обсуждения также касались способов взаимной поддержки в проведении реформ, которые ускорили бы процесс вступления в Европейский Союз».

Кишинев, Иван Бабурин

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