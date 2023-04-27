Швейцарские СМИ назвали причину задержки украинского «контрнаступа»

Недостаточные поставки тяжелых вооружений Украине являются основной причиной задержки контрнаступления ВСУ, – пишет в четверг, 27 апреля, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечает издание, «в декабре (2022 года, прим.ред.) главком ВСУ Залужный сформулировал потребность в 300 основных боевых танках. С тех пор на Украину было поставлено в лучшем случае 200 единиц, и только треть из них – западные машины, такие как Leopard 2. Пройдут месяцы, прежде чем появятся первые американские основные боевые танки Abrams. Не хватает и другого вооружения, особенно артиллерийских боеприпасов».

«Также важную роль играют погодные условия. Почва на юге Украины начала оттаивать еще в середине марта, а пресловутый селевой сезон продолжался на большей части страны вплоть до мая. Это мешает механизированному продвижению – западная колесная бронетехника просто застряла бы на заболоченных грунтовых дорогах», говорится в публикации Neue Zürcher Zeitung.

Берн, Иван Бабурин

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