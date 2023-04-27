Утверждено правовое положение жителей новых регионов РФ, не пожелавших принять российской гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому утверждаются особенности правового положения жителей новых регионов, решивших не принимать российское гражданство.

В документе, опубликованном в четверг, 27 апреля, говорится, что «граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, если они соответствуют одновременно следующим условиям. …Такие граждане и лица постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в РФ, в том числе через территории третьих государств. ... Такие граждане и лица заявили о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство либо остаться лицами без гражданства, не принесли присягу гражданина РФ или отказались от ее принесения. … Указанные граждане с имеющимися у них документами могут проживать на этих территориях до 1 июля 2024 года».

«Документы не на русском языке необходимо будет предоставить с переводом. При этом на самих территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей требование о засвидетельствовании перевода не будет применяться до окончания переходного периода. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство не должен превышать 20 рабочих дней. Поводом для отказа в выдаче ВНЖ может стать предоставление поддельных документов. Также устанавливаются особенности регистрации таких граждан по месту жительства», – говорится в указе, подписанном главой государства.

Кроме того, в документе говорится, что «жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности». В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления. Это же касается тех, кто непосредственно ведет такую деятельность или помогает в ней, а также как-либо по-иному поддерживает терроризм и экстремизм».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»