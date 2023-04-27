Госдума рассмотрит законопроект о регулировании деятельности «коучей»

Законопроект о регулировании деятельности «коучей» и информирования ими о своей деятельности органов исполнительной власти внес на рассмотрение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В документе, зарегистрированном в электронном реестре российского парламента в четверг, 27 апреля, в частности, говорится, что «законопроектом предлагается установить обязанность организаторов предпринимательской деятельности, осуществляющих просветительскую деятельность в сферах, в которых гражданин потенциально подвержен риску причинения вреда жизни, физическому или психологическому здоровью, а также причинения ущерба имуществу, составлять программу просветительской деятельности, предоставлять такую программу для ознакомления участникам просветительской деятельности, уведомлять… органы исполнительной власти».

Согласно инициативе Чернышова, к регулируемым сферам деятельности «коучей» будет относиться такие сферы, как «медицина, психология, оккультные науки, применение биологических активных добавок, основанные на риске игры, финансовые услуги и финансовая деятельность, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, предпринимательская деятельность».

Москва, Иван Бабурин

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