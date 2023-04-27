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NewDayNews.ru

Четверг, 27 апреля 2023, 21:09 мск

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В ООН обеспокоились применением снарядов с обедненным ураном на Украине

Фото: ООН

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в четверг, 27 апреля, заявил, что Всемирная организация обеспокоена использованием боеприпасов с обедненным ураном, в том числе и на Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о заявлениях британского минобороны по поводу передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном, Хак сказал: «Вам хорошо известно о нашей обеспокоенности использованием обедненного урана повсюду в мире, это касается и данного случая».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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