Белый дом ввел повторные санкции против ФСБ России и КСИР за «незаконное» удержание американцев

Представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге в четверг, 27 апреля, заявил, что Соединенные Штаты вводит санкции против ФСБ России и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «за неправомерное задержание американских граждан», – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США, в частности, говорится: «Сегодня мы объявляем о введении первого пакета санкций в соответствии с указом президента США Джо Байдена против субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев. Эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов. Эти действия угрожают стабильности и целостности международной политической системы. Они также угрожают безопасности граждан США и других лиц за рубежом».

«Сегодня мы объявим о санкциях против Федеральной службы безопасности России, известной как ФСБ, за то, что они несут ответственность или причастны, прямо или косвенно вовлечены или ответственны за отдачу приказов, контроль или иное руководство неправомерным задержанием граждан США за рубежом», – заявил чиновник.

Представитель американской администрации также заявил, что «ФСБ неоднократно принимала участие в арестах, расследованиях и содержании под стражей граждан США, несправедливо задержанных в России. Более того, российские государственные СМИ публично признали участие ФСБ в арестах и расследованиях в отношении неправомерно задержанных граждан США».

«Мы объявляем о введении санкций против разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана, известного как КСИР, за причастность к прямому или косвенному соучастию или ответственность за отдачу приказов, контроль или иное руководство неправомерным задержанием граждан США за рубежом», – сказал представитель администрации США и добавил, что «при помощи санкций власти США намерены продемонстрировать, что нельзя так ужасно вести себя, используя людей в качестве пешек, разменных монет и при этом не расплачиваться за последствия».

Вашингтон, Иван Бабурин

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