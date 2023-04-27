Путин поручил создать музеи СВО

Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Волгограде с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, состоявшейся в феврале текущего года, поручил создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников.

В документе, опубликованном в четверг, 27 апреля, на сайте Кремля, говорится: «Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны России совместно с региональными властями при участии ассоциации «Российское историческое общество» и общественных объединений, ведущих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. … Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией».

Доклад должен быть представлено до 30 декабря 2023 года.

Кроме того, глава государства поручил Минобороны, Минобрнауки и РАН до 30 сентября «рассмотреть вопрос об организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения».

Москва, Иван Бабурин

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