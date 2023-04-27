Путин посетил центр по созданию беспилотников

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 апреля, в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил новый индустриальный парк «Руднёво», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». В «Руднёво» президент проведет совещание по развитию беспилотной авиации, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что «на площадках парка «Руднёво», в настоящее время идет формирование Федерального центра беспилотных авиационных систем. В сопровождении мэра столицы Сергея Собянина президент ознакомился с ходом строительства промышленной зоны, побывал в цехе производства БПЛА, осмотрел макет индустриального парка. Главе государства представили также выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем».

В ходе осмотра индустриального парка Путин сказал Собянину следующее: «Здорово! Поздравляю! Уверен, все будет сделано. Действительно, Новая Москва. Это другая Новая Москва. Это новое индустриальное лицо Москвы!»

«В новом индустриальном парке «Руднёво», строительство которого было начато в конце 2020 года, сегодня идёт формирование кластера беспилотной авиации – Федерального центра беспилотных авиационных систем. Уже возведено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро. На промышленной площадке свои мощности развернут 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Москва, Иван Бабурин

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