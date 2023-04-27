Путин: Отрасль БПЛА – важнейшее направление деятельности России

Президент России Владимир Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем в новом индустриальном парке «Руднёво» в четверг, 27 апреля, заявил, что отрасль беспилотных летательных аппаратов – важнейшее направление деятельности России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем 500 миллиардов рублей. Но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка, скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже будем работать, то это будет триллион, вот такой будет объем, триллион рублей».

«Отрасль не только очень важная, но и очень интересная. За ней будущее, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений. Использование беспилотных летательных аппаратов просто необозримо. Нет, наверное, такой сферы деятельности, где невозможно было бы применять их. И это коренным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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