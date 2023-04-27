Глава ФБР пожаловался на китайских хакеров

Глава ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США в четверг, 27 апреля, заявил, что у Китая хакеров в 50 раз больше, чем у его ведомства, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кристофер Рей сказал: «Масштабы китайской киберугрозы не имеют себе равных. Их хакерская программа больше, чем у всех других крупных стран вместе взятых. Китайские хакеры украли больше наших личных и корпоративных данных, чем все другие страны вместе взятые. … Если каждый из киберагентов и разведаналитиков ФБР будет заниматься исключительно китайской киберугрозой, и только Китаем, китайских хакеров все равно будет больше, чем киберперсонала ФБР из расчета по меньшей мере 50 к 1».

«Кроме Китая наибольшая угроза в киберпространстве исходит от России, Ирана и Северной Кореи», – добавил глава ФБР.

Вашингтон, Иван Бабурин

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