МВД Турции: Америка и Европа приказали оппозиции сместить Эрдогана

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг, 27 апреля, заявил, что США и Европа дали указание турецкой оппозиции сместить президента Реджепа Тайипа Эрдогана, – сообщает газета Star.

Цитируя главу турецкого МВД, Star пишет: «Америка и Европа дали им указание, чтобы они сместили Тайипа Эрдогана. Чтобы они отстранили Тайипа Эрдогана от власти. Почему Тайипа Эрдогана? Потому что Америка его не хочет. Запад его не хочет. Но нам это не важно, мы смотрим на волю нашего народа».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»