Россия и Китай будут обмениваться высокотехнологической информацией

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития беспилотной авиации в режиме видеоконференции в четверг, 27 апреля, заявил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы недавно с коллегой из Китая встречались и говорили очень откровенно по многим направлениям. Договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка».

«Это все будет делаться. Даже сомнений не может быть никаких. Нужно только здесь, на уровне правительства, тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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