Крупнейшие британские профсоюзы железнодорожников объявили о забастовках

Британский Национальный союз железнодорожников, моряков и транспортников RMT и Общество инженеров локомотива и пожарных ASLEF (британский профсоюз, представляющим машинистов) объявили о забастовках, добиваясь повышения зарплат для своих членов, – пишет в четверг, 27 апреля, The Guardian.

Издание сообщает, что первая забастовка профсоюза RMT назначена на 13 мая и продлится 24 часа, а накануне, 12 мая пройдет стачка общества машинистов из ASLEF. Затем машинисты будут бастовать 31 мая и 3 июня, в день финала Кубка Англии. А с 15 по 20 мая.

Лидер RMT Мик Линч, в частности, заявил, что железнодорожные операторы были готовы одобрить девятипроцентное повышение зарплаты, однако отказались от него под давлением правительства. В свою очередь, Aslef ранее отказался от ежегодного двукратного повышения зарплаты на 4%. Теперь оба профсоюза обвиняют операторов поездов в «торпедировании переговоров».

The Guardian отмечает, что министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявил, что «глубоко разочарован решением профсоюзов и призвал отказаться от забастовки».

Лондон, Иван Бабурин

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