Лукашенко заявил, что не хочет воевать

Президент Белоруссии во время рабочей поездки в Гомельскую область на встрече с жителями Ветковского района в пятницу, 28 апреля, заявил, что он не хочет воевать, и главная цель Белоруссии – сохранение мира и спокойной жизни граждан, – сообщают белорусские СМИ.

В ходе общения с жителями Ветковского района глава Белоруссии сказал: «Я воевать не хочу. Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Успокойтесь, работайте спокойно, никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются». Я не хочу, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче».

«Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт. Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит», – добавил Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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