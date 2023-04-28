российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 апреля 2023, 19:11 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Папа Римский высказался за традиционную семью

Папа Римский Франциск Фото: pixabay

Папа Римский Франциск в ходе апостольского визита в Венгрию в пятницу, 28 апреля, высказался за традиционную семью и против пропаганды абортов, – сообщают СМИ.

В ходе выступления перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатическим корпусом в Будапеште папа Франциск сказал, что «идеологическая колонизация стирает различия, как в случае с гендерной культурой, или навязывает ограниченные понятия свободы. … Право на аборт является не завоеванием, а трагедией поражения. Европу следует строить вокруг человека и ее народов, где превалирует политика, направленная на рождаемость и поддержку семьи».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,