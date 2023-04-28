Папа Римский высказался за традиционную семью

Папа Римский Франциск в ходе апостольского визита в Венгрию в пятницу, 28 апреля, высказался за традиционную семью и против пропаганды абортов, – сообщают СМИ.

В ходе выступления перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатическим корпусом в Будапеште папа Франциск сказал, что «идеологическая колонизация стирает различия, как в случае с гендерной культурой, или навязывает ограниченные понятия свободы. … Право на аборт является не завоеванием, а трагедией поражения. Европу следует строить вокруг человека и ее народов, где превалирует политика, направленная на рождаемость и поддержку семьи».

Будапешт, Иван Бабурин

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