Путин обозначил приоритеты России

Президент России Владимир Путин во время выступления на Совете законодателей в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 апреля, заявил, что приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции новых регионов, вошедших в состав России, сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны. Чтобы для них в полном объеме заработала вся система трудовых, социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание, создавались рабочие места и в целом условия для экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры».

«Это наши исторические земли и родные для нас люди! Многие из вас там бывали. Ну чем отличаются они от других частей нашего народа? Ничем! Это и есть часть нашего народа. И мы обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор – вернуться в Россию», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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