Президент России обвинил бывших «партнеров» в «маниакальном» разрушении каналов диалога

Президент России Владимир Путин на Совете законодателей в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 апреля, заявил, что бывшие партнеры «маниакально» разрушают правовую базу и каналы диалога, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Наши партнеры или уже, можно сказать, бывшие партнеры в некоторых странах маникально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила? Их никто не видел. Кто их написал, эти правила?»

«У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим правилам не собираемся», – добавил Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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