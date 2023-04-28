Президент Чехии дал рекомендации Си Цзиньпину по Украине

Президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Словакии в пятницу, 28 апреля, рекомендовал Китаю увеличить давление на Россию и выступать конструктивным переговорщиком в вопросах мирного урегулирования на Украине, – сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе своего общения с журналистами чешский лидер сказал: «Китай, как большая страна, имеющая атомное оружие, несет ответственность в обеспечении безопасности и мира во всем мире. Однако, Китай пока никоим образом эту свою миссию не реализовывал. Китай должен был бы увеличивать свое давление на Россию и должен был бы выступать больше как конструктивный переговорщик, который помог бы остановить конфликт. Но пока мы этого не видим. Что ж, мы подождем и еще посмотрим, какую роль Китай тут будет играть».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»